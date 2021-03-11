Легенда "Бенфики" может покинуть клуб

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Легенда "Бенфики" может покинуть клубХавбек "Бенфики" Хуан Антонио Пицци может покинуть клуб, сообщает португальский ресурс Record.

По информации источника, в адрес лиссабонского клуба уже поступил ряд предложений о покупке футболиста. Какие клубы хотят подписать полузащитника не уточняется, но говорится о командах из европейских топ-чемпионатов.

Сделка может состоятся уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Текущий контракт Пицци с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.

По оценкам аналитического портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 18 млн евро.

В сезоне 2020/2021 хавбек выходил на поле в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 13 забитых голов и 3 результативные передачи.

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