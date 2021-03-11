Легенда "Бенфики" может покинуть клуб
Хавбек "Бенфики" Хуан Антонио Пицци может покинуть клуб, сообщает португальский ресурс Record.
По информации источника, в адрес лиссабонского клуба уже поступил ряд предложений о покупке футболиста. Какие клубы хотят подписать полузащитника не уточняется, но говорится о командах из европейских топ-чемпионатов.
Сделка может состоятся уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Текущий контракт Пицци с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.
По оценкам аналитического портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 18 млн евро.
В сезоне 2020/2021 хавбек выходил на поле в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 13 забитых голов и 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
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|Маритиму
|28
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
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