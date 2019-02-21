Легенда "Челси" может вернуться в клуб



Вратарь "Арсенала" Петр Чех может вернуться в "Челси", сообщает The Sun.

По сведениям издания, голкипер, который летом завершит карьеру, получил предложение стать тренером детской команды в "Челси".

Несколько дней назад Чех вместе с еще одной легендой "Челси" Джоном Терри побывали в матче молодежной Лиги УЕФА между "Челси" и "Монако" (3:1).

Напомним, что 36-летний Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 годы, а затем перешел в "Арсенал".

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