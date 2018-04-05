"Легенда" "Челси" покинет клуб летом

Хорватский вратарь "Челси" Мацей Делач летом перейдет в "Хорсенс".

Стоит отметить, что голкипер выступает за "Челси" с 2010 года, но не провел за клуб ни одного матча.

За это время 25-летний Делач десять раз сдавался аренду и играл за "Витесс", "Ческе Будеевице", "Гимарайнш", "Запрешич", "Войводину", "Сараево", "Арль-Авиньон" и "Мускрон".

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