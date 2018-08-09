Легенда "Челси" потроллил клуб из-за трансфера Кепы

Легендарный футболист "Челси" Джон Терри с юмором прокомментировал переход в лондонский клуб голкипера Кепы за 80 миллионов евро, который стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

“Когда думал, что тебе позвонят, а они подписывают кого-то за 71 миллион фунтов (80 миллионов евро)”,- написал Терри в своем Instagram, разместив фотографию из 2006 года, когда он занял место в ворота в матче с "Редингом".

Напомним, что 37-летний Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 годы, провел за клуб 717 матчей и забил 67 голов. В данный момент Терри является свободным агентом, покинув "Астон Виллу", за которую играл в прошлом сезоне.

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