Легенда "Челси" потроллил клуб из-за трансфера Кепы

Теги челсикепа аррисабалагаджон терри

Легенда "Челси" потроллил клуб из-за трансфера Кепы

Легендарный футболист "Челси" Джон Терри с юмором прокомментировал переход в лондонский клуб голкипера Кепы за 80 миллионов евро, который стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

“Когда думал, что тебе позвонят, а они подписывают кого-то за 71 миллион фунтов (80 миллионов евро)”,- написал Терри в своем Instagram, разместив фотографию из 2006 года, когда он занял место в ворота в матче с "Редингом".

Напомним, что 37-летний Терри выступал за "Челси" с 1998 по 2017 годы, провел за клуб 717 матчей и забил 67 голов. В данный момент Терри является свободным агентом, покинув "Астон Виллу", за которую играл в прошлом сезоне.

Не пропустите: Официально: "Челси" объявил о переходе Кепы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов