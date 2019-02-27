Легенда "Челси" рассказал о жизни после футбола
Экс-защитник "Челси" Джон Терри рассказал, что он не скучает по футболу.
"По футболу я не скучаю. Это такое напряжение и стресс. Бывает, что мне хочется вернуться на поле, когда я смотрю такие матчи, как финал Кубка английской лиги. Но чем ближе я был к окончанию карьеры, то напряжение царящее вокруг важных матчей нравилось мне все меньше. Поэтому мне нравится находиться на пенсии.
Отличие игрока от тренера в том, что после воскресного матча можно было сразу же расслабиться. А теперь я тут же пересматриваю матч", - приводит слова Терри Sky Sports.
Напомним, что 38-летний Терри выступал за "Челси" 1998 по 2017 годы, а затем перешел в "Астон Виллу". В прошлом году англичанин мог перейти в "Спартак", но в последний момент отказался от трансфера и завершил карьеру. Сейчас Терри работает ассистентом главного тренера "Астон Виллы".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14