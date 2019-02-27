Легенда "Челси" рассказал о жизни после футбола

Теги джон терри

Легенда "Челси" рассказал о жизни после футбола
Экс-защитник "Челси" Джон Терри рассказал, что он не скучает по футболу.

"По футболу я не скучаю. Это такое напряжение и стресс. Бывает, что мне хочется вернуться на поле, когда я смотрю такие матчи, как финал Кубка английской лиги. Но чем ближе я был к окончанию карьеры, то напряжение царящее вокруг важных матчей нравилось мне все меньше. Поэтому мне нравится находиться на пенсии.

Отличие игрока от тренера в том, что после воскресного матча можно было сразу же расслабиться. А теперь я тут же пересматриваю матч", - приводит слова Терри Sky Sports.

Напомним, что 38-летний Терри выступал за "Челси" 1998 по 2017 годы, а затем перешел в "Астон Виллу". В прошлом году англичанин мог перейти в "Спартак", но в последний момент отказался от трансфера и завершил карьеру. Сейчас Терри работает ассистентом главного тренера "Астон Виллы".

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