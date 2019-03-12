Легенда ЦСКА может возглавить клуб РПЛ

Теги цска москваоренбургсергей игнашевич

Легенда ЦСКА может возглавить клуб РПЛ

Тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить "Оренбург", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство армейского клуба рассматривает кандидатуру Игнашевича в качестве возможной замены нынешнему наставнику Владимиру Федотову.

Напомним, что 39-летний Игнашевич завершил карьеру после Чемпионата Мира-2018.

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