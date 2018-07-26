Легенда ЦСКА может возобновить карьеру

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Легенда ЦСКА может возобновить карьеру

Защитник ЦСКА Никита Чернов заявил, что ветеран армейцев Василий Березуцкий может возобновить карьеру и вернуться в команду.

"Братья Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут", - приводят слова Чернова российские СМИ.

Напомним, что 36-летний Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 года, а несколько недель назад объявил о завершении карьеры. За армейский клуб он провел 530 матчей и забил 14 голов.

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