Легенда ЦСКА поделился мнением о Марко Николиче, который может возглавить "Локомотив"

Бывший нападающий ЦСКА хорват Ивица Олич поделился мнением о сербском тренере Марко Николиче, который в ближайшее время может возглавить московский "Локомотив".

"Я его знаю уже несколько лет, пристально слежу за работой Марко. Мы с ним одного возраста, но он довольно рано стал тренером. Уже успешно поработал и в "Олимпии", и в "Партизане". Если "Локомотив" действительно выбрал его в качестве главного тренера, то клуб не ошибся. Он будет подтверждать правильность выбора своей качественной работой, я уверен в этом на 100 процентов. У него получится", - приводят слова Олича российские СМИ.

Ранее сообщалось, что зарплата сербского специалиста у руля "железнодорожников" составит 1,5 миллиона за сезон. Наставник подпишет с "Локомотивом" контракт до 2022 года. На посту главного тренера "Локо" Николич сменит нынешнего наставника Юрия Семина, контракт которого истекает в конце июня.

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