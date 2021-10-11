Легенда ЦСКА Ролан Гусев получил должность в структуре клуба
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев назначен новым старшим тренером молодежной команды "армейцев", сообщается на официальном сайте клуба.
На этом посту он сменил Андрея Аксенова, который возглавил "Текстильщик".
44-летний Гусев в бытность футболистов выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год, провел 143 матча, в которых забил 33 гола. После завершения карьеры он работал в академии ЦСКА, а затем тренировал юношеские сборные России.
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