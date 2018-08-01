Легенда ЦСКА сделал заявление о первом матче в качестве тренера

Тренер молодежной команды ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:1) в первом туре молодежного чемпионата России.

"Первая победа в чемпионате! Устал, но не так сильно, как раньше", - написал Игнашевич в своем Инстаграме.

Напомним, что 39-летний Игнашевич некоторое время завершил карьеры, отыграв за ЦСКА на протяжении 15 лет.

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