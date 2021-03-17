Легенда ЦСКА высказался о шансах "армейцев" чемпионство

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич выразил мнение, что московский клуб сможет вернуться в чемпионскую гонку, если сможет обыграть петербургский "Зенит" в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Фактически это ключевая игра для обоих клубов. Турнирная таблица очень плотная, команды из группы лидеров регулярно побеждают. За чемпионатом России в этом сезоне очень интересно наблюдать. Видимо, интрига сохранится до самого последнего тура. "Армейцам" будет очень тяжело. Но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство", - приводят слова Олича "Известия".

"Зенит", набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА с 41 очком занимает третье место.

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится сегодня, 17 марта. Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена", и начнется в 20:00 мск.

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