Легенда ЦСКА Ярошик высказался об увольнении Олича

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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал внезапный уход Ивицы Олича с поста главного тренера московского клуба.

"Для меня увольнение Олича — очень неожиданное решение. Я вообще в шоке, если честно. Я удивлен. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей. Я бы не хотел говорить, что приглашение Олича — это провал. Мы же не знаем какие договоренности между ЦСКА и Оличем. Но я всегда хвалил руководство ЦСКА и говорил, что они принимают решение с холодной головой. Последнее время мне кажется, что руководство наоборот больше действует на эмоциях. Возможно, клуб сейчас сам не знает, что делать. Им нужно разобраться, что они хотят от тренера и игроков", - приводит слова Ярошика Sport24.

41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. На посту наставника московского клуба он сменил уволенного Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте и не пробился в еврокубки.

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