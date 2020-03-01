Легенда Формулы-1 Хэмилтон сделал ставку на победителя матча "Реал" - "Барселона"

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Легенда Формулы-1 Хэмилтон сделал ставку на победителя матча "Реал" - "Барселона"

Легендарный автогонщик Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что "Барселона" обыграет мадридский "Реал" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

"Я прогнозирую победу "Барселоны" со счетом 3:1. Я благодарен каталонцам за клубную футболку. Я большой фанат "Барселоны" и буду болеть за команду. Visca El Barca", – написал Хэмилтон в своем Twitter.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнется в 23:00 мск.

Напомним, что Хэмилтон является шестикратным чемпионом "Формулы-1". По числу чемпионских титулов он уступает только Михаэлю Шумахеру (7).

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