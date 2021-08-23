"Легенда и балагур": Габулов сравнил лидерские качества Акинфеева и Дзюбы

Фото инстаграм Владимира Габулова

Известный в прошлом российский вратарь Владимир Габулов поделился мнением о двух бывших партнёрах по национальной сборной - Игоре Акинфееве и Артёме Дзюбе.

"Акинфеев - профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это ещё больше проявляется. Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.

Дзюба - не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур. Да, он создаёт настроение, пошутит в нужный момент, может что-то исполнить. Но в плане лидерских качеств он не соответствует этому. А Акинфеев - да", - сказал Габулов.

Акинфеев был капитаном сборной России до 2018 года, после чего повязку получил Дзюба.

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