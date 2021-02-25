Легенда киевского "Динамо" возглавил донецкий "Олимпик"
Новым главным тренером донецкого "Олимпика" назначен Юрий Калитвинцев, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Тренер подписал с клубом контракт до лета 2022 года. Задачей Калитвинцева является выход клуба в еврокубки. В данный момент "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
52-летний Калитвинцев большую часть своей карьеры футболиста провел в киевском "Динамо". После завершения карьеры он входил в тренерский штаб "Динамо" и сборной Украины.
Не пропустите: Call of Duty: экс-форвард "Шахтёра" вспомнил о начале войны в Донецке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
главное
Лента новостей
-
Защитник "МЮ" Байи сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду
-
Промес рассказал, когда он вновь покинет "Спартак"
-
"Реал" намерен обжаловать дисквалификацию Каземиро в Лиге Чемпионов
-
Промес высказался о возможности получить российский паспорт
-
"Урал" нашел замену Помазуну, который вернулся в ЦСКА
-
Промес оценил свои шансы сыграть с "Рубином"
-
VARентино: кандидат в президенты "Барселоны" придумал неожиданное прозвище Пересу
-
Промес подписал контракт со "Спартаком" (фото)
-
"Зенит" продал молодого голкипера в "Уфу": подробности трансфера
-
ЦСКА подтвердил переход Н’Диайе в клуб ФНЛ
-
Зарема оценила работу "Спартака" в зимнее трансферное окно
-
Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах
-
"Спартак" назвал "Динамо" цену Бакаева
-
Легенда киевского "Динамо" возглавил донецкий "Олимпик"
-
Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар"
-
Зелимхан Бакаев может покинуть "Спартак" и перейти в другой клуб РПЛ
-
В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса
-
Названо имя нового президента ФНЛ
-
2
Тренер "Аталанты" громко высказался по поводу судейства в матче с "Реалом"
-
"Спартак" официально отреагировал на судейство в матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13