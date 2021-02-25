Легенда киевского "Динамо" возглавил донецкий "Олимпик"

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Легенда киевского "Динамо" возглавил донецкий "Олимпик"

Новым главным тренером донецкого "Олимпика" назначен Юрий Калитвинцев, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Тренер подписал с клубом контракт до лета 2022 года. Задачей Калитвинцева является выход клуба в еврокубки. В данный момент "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

52-летний Калитвинцев большую часть своей карьеры футболиста провел в киевском "Динамо". После завершения карьеры он входил в тренерский штаб "Динамо" и сборной Украины.

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