Легенда "Лацио" высказался о критике в адрес Месси

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Бывший нападающий римского "Лацио" Паоло Ди Канио поделился мнением о критике, которая в этом сезоне направлена в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Месси нельзя критиковать за то, что он сделал в "Барселоне". Но если он ушел и забил 2 гола за сезон – можно критиковать сильнее, чем других, потому что ты живешь не тем, что было сделано когда-то, это в прошлом", – сказал Ди Канио.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинский нападающий принял участие в 18 матчах, в которых отличился двумя голами и отдал 10 результативных передач.

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