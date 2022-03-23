Легенда "Лацио" высказался о критике в адрес Месси

Теги псжлионель мессипаоло ди канио

Легенда "Лацио" высказался о критике в адрес Месси

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Бывший нападающий римского "Лацио" Паоло Ди Канио поделился мнением о критике, которая в этом сезоне направлена в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Месси нельзя критиковать за то, что он сделал в "Барселоне". Но если он ушел и забил 2 гола за сезон – можно критиковать сильнее, чем других, потому что ты живешь не тем, что было сделано когда-то, это в прошлом", – сказал Ди Канио.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинский нападающий принял участие в 18 матчах, в которых отличился двумя голами и отдал 10 результативных передач.

Также не пропустите: Верратти высказался об ошибке Доннаруммы в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе

"Реал" и "Барселона" договорились о проведении "Эль Класико" в Лас-Вегасе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов