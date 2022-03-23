Легенда "Лацио" высказался о критике в адрес Месси
Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен
Бывший нападающий римского "Лацио" Паоло Ди Канио поделился мнением о критике, которая в этом сезоне направлена в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси.
"Месси нельзя критиковать за то, что он сделал в "Барселоне". Но если он ушел и забил 2 гола за сезон – можно критиковать сильнее, чем других, потому что ты живешь не тем, что было сделано когда-то, это в прошлом", – сказал Ди Канио.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинский нападающий принял участие в 18 матчах, в которых отличился двумя голами и отдал 10 результативных передач.
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|Анжер
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|Нант
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