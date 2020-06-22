Легенда "Ливерпуля" может возглавить "Бирмингем"
"Бирмингем" ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту испанца Пепа Клотета.
По информации Courier Mail, в шорт-лист английского клуба входит легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер.
45-летний специалист сейчас работает в Австралии, где возглавляет "Брисбен Роар".
"Бирмингем" занимает 16-е место в Чемпионшипе по итогам 38 туров.
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|Команда
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|48
|2
|Мельбурн Харт
|23
|40
|3
|Веллингтон Феникс
|20
|36
|4
|Брисбен Роар
|22
|35
|5
|Перт Глори
|20
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|6
|Western United
|20
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|Аделаида Юнайтед
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|8
|Western Sydney Wanderers
|21
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|9
|Ньюкасл Джетс
|22
|24
|10
|Мельбурн Виктори
|21
|20
|11
|Сентрал Коуст Маринерз
|22
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