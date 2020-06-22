Легенда "Ливерпуля" может возглавить "Бирмингем"

"Бирмингем" ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту испанца Пепа Клотета.

По информации Courier Mail, в шорт-лист английского клуба входит легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер.

45-летний специалист сейчас работает в Австралии, где возглавляет "Брисбен Роар".

"Бирмингем" занимает 16-е место в Чемпионшипе по итогам 38 туров.

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