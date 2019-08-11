Легенда "Ливерпуля" назвал виновных в провале "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне

Теги манчестер юнайтедполь погбаромелу лукаку

Легенда "Ливерпуля" назвал виновных в провале "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что он знает виновных в неудачном выступлении "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

"В провальном выступлении "Манчестер Юнайтед" виноваты Поль Погба и Ромелу Лукаку. Это стоит признать. Именно их вина в том, что "МЮ не попал в Лигу Чемпионов", - приводит слова Сунесса The Times.

Нынешним летом 26-летний Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории миланского клуба. 26-летний Погба остался в "Манчестер Юнайтед", несмотря на активный интерес со стороны "Реала".

Не пропустите: Погба и Сульшер провели важный разговор перед началом сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита"

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов