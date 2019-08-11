Легенда "Ливерпуля" назвал виновных в провале "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне

Трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что он знает виновных в неудачном выступлении "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

"В провальном выступлении "Манчестер Юнайтед" виноваты Поль Погба и Ромелу Лукаку. Это стоит признать. Именно их вина в том, что "МЮ не попал в Лигу Чемпионов", - приводит слова Сунесса The Times.

Нынешним летом 26-летний Лукаку перешел в "Интер" за 65 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории миланского клуба. 26-летний Погба остался в "Манчестер Юнайтед", несмотря на активный интерес со стороны "Реала".

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