Легенда "Ливерпуля" не исключил перехода де Хеа в "Челси"
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что "Челси" может попробовать купить вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа.
"Как "Манчестер Юнайтед" может посадить де Хеа на скамейку при его зарплате? Будут ли покупатели на него? Учитывая ситуацию с вратарями в "Челси", лондонцы могут попробовать его купить. Сульшер должен принять очень большое решение. За это ему платят", - приводит слова Сунесса The Sun.
Ранее сообщалось, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны игрой де Хеа, который не так давно подписал новый контракт с зарплатой в 23 миллиона евро в год. Что касается "Челси", то клуб может расстаться с основным голкипером Кепой Аррисабалагой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18