Легенда "Ливерпуля" оценил шансы Роналду принести титул "МЮ"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду не поможет "Манчестер Юнайтед" завоевывать трофеи.

"Эйфория от возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед" понятна, но он создаст для Сульшера столько же проблем, сколько и решит. Криштиану может принести Премьер-лиге больше пользы, чем своему клубу. Вопрос в том, сможет ли Роналду приблизить "Манчестер Юнайтед" к победе в АПЛ или Лиги Чемпионов. Я думаю, что нет, хотя они и выиграли три матча из пяти. Роналду сделает "МЮ" сильнее тем, что он умеет в одиночку выигрывать матчи. Но он не принесет команде титулы", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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