Легенда "Ливерпуля" оценил уровень игры Кейна



Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер сравнил форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна с Гари Линекером и Аланом Ширером.

"Кейн пока не находится на уровне Линекера или Ширера. Но если он будет продолжать в том же духе, то Харри может стать лучшим нападающим в истории сборной Англии", - цитирует The Telegraph Каррагера.

В данный момент 24-летний Кейн провел за сборную Англии 26 матчей и забил 18 голов, но по этому показателю он не входит даже в топ-20 лучших бомбардиров в истории национальной команды.

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