Легенда "Ливерпуля" попал в больницу в результате автомобильной аварии

Норвежский защитник Йон-Арне Риисе и его дочь попали в больницу в результате автомобильной аварии, сообщает Dagbladet.

По сведения издания, ДТП произошло 7 апреля. Экс-футболист не справился с управлением и автомобиль врезался в заграждение. Риисе и его дочь были в сознании, когда их госпитализировали. Информация об их состоянии не разглашается.

39-летний Риисе большую часть своей карьеры провел в "Ливерпуле". Он выступал за английский клуб с 2001 по 2008 годы. Также играл за "Олесунн", "Монако", "Рому", "Фулхэм", АПОЭЛ, "Дели Дайнамос" и "Ченнай Титанс". За сборную Норвегии сыграл 110 матчей и забил 16 голов.

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