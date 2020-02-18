Легенда "Ливерпуля" потребовал немедленно исключить "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

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Легенда "Ливерпуля" потребовал немедленно исключить "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
Бывший игроки "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что УЕФА должен немедленно исключить "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов, хотя решение о двухлетнем отстранении клуба от еврокубков вступит в силу летом.

"Я удивлен тем, что "Манчестер Сити" продолжает участие в Лиге Чемпионов. Я говорю это вовсе не потому, что раньше играл за "Ливерпуль". Что произойдет, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в нынешнем сезоне? УЕФА превратится в посмешище. Иначе им придется отчаянно болеть за "Реал".

Если "Манчестер Сити" выиграет турнир, то их триумф будет испорчен, хотя это будет самая великая победа в истории клуба. УЕФА нужно немедленно исключить их из турнира", - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" встретится с "Реалом". Первый матч пройдет в Испании 26 февраля, ответный - в Англии 17 марта.

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