Легенда "Ливерпуля" раскритиковал поведение Кариуса вне поля

Теги ливерпульлорис кариус

Легенда "Ливерпуля" раскритиковал поведение Кариуса вне поляБывший футболист "Ливерпуля" Дитмар Хаманн раскритиковал поведение стража ворот "красных" Лориса Кариуса .

"Мое сочувствие к Кариусу ограничено. Не нужно говорить о том, что судьбу финала решили две его ошибки. Подобное всегда может случиться с профессиональным футболистом. Но мне не понравилось его поведение после матча. 

Кариус ездит по Ливерпулю на авто с персонализироваными номерами LK1 и поднимает шум, когда выходит. Это то, что может позволит сделать Криштиану Роналду, который пять раз выиграл Лигу чемпионов", – отметил Хаманн.

Читайте: После финала ЛЧ на аккаунты Кариуса в соцсетях подписались более миллиона человек | http://soccernews.ru

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