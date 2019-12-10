Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что он изменил отношение к ЛГБТ после посещения гей-парада.

"Мое поколение отрицательно относится к геям. У нас было много шуток на эту тему в раздевалке. Вы спрашиваете, почему никто из футболистов не совершает каминг-аут? Сомневаюсь, что после этого игроку будет комфортно.

Наверняка, в Премьер-лиге играют геи и бисексуалы, но они не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы признаться в своей ориентации. Несколько месяцев назад я посетил гей-парад в Брайтоне. С тех пор я изменил свое отношение к ЛГБТ. Это был невероятный и познавательный день", - приводит слова Сунесса Daily Mail.

Не пропустите: Андронов: "Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно". | http://soccernews.ru