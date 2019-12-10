Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад

Теги ливерпуль

Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что он изменил отношение к ЛГБТ после посещения гей-парада.

"Мое поколение отрицательно относится к геям. У нас было много шуток на эту тему в раздевалке. Вы спрашиваете, почему никто из футболистов не совершает каминг-аут? Сомневаюсь, что после этого игроку будет комфортно.

Наверняка, в Премьер-лиге играют геи и бисексуалы, но они не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы признаться в своей ориентации. Несколько месяцев назад я посетил гей-парад в Брайтоне. С тех пор я изменил свое отношение к ЛГБТ. Это был невероятный и познавательный день", - приводит слова Сунесса Daily Mail.

Не пропустите: Андронов: "Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов