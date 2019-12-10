Легенда "Ливерпуля" рассказал, как он сходил на гей-парад
Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс рассказал, что он изменил отношение к ЛГБТ после посещения гей-парада.
"Мое поколение отрицательно относится к геям. У нас было много шуток на эту тему в раздевалке. Вы спрашиваете, почему никто из футболистов не совершает каминг-аут? Сомневаюсь, что после этого игроку будет комфортно.
Наверняка, в Премьер-лиге играют геи и бисексуалы, но они не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы признаться в своей ориентации. Несколько месяцев назад я посетил гей-парад в Брайтоне. С тех пор я изменил свое отношение к ЛГБТ. Это был невероятный и познавательный день", - приводит слова Сунесса Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Кристал Пэлас
|16
|22
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|11
|Арсенал Лондон
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9