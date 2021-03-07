Легенда "Ливерпуля" считает, что Салаха нужно продать

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Легенда "Ливерпуля" считает, что Салаха нужно продатьЭкс-форвард "Ливерпуля" Робби Фаулер высказался о необходимости продажи нападающего Мохамеда Салаха.

"Если у игрока есть желание покинуть клуб – нужно его отпустить. Мне очень нравится Салах, но я понимаю, что сейчас трансферы зависят от того, чего хочет игрок, а не клуб. Мяч на стороне Салаха, а не "Ливерпуля".

Нужно спокойно принять его желание уйти. Клопп и говорил, что ему не нужны игроки, не желающие оставаться в клубе.

Так же было с Филиппе Коутиньо. Игрок хотел уйти. Полученные деньги пошли на трансферы ван Дейка и Алиссона. Тренер не хотел, чтобы отношение Коутиньо негативно влияло на атмосферу в команде.

Я фанат Салаха, как и многие из нас? Но "Ливерпуль" не особо скучает по Коутиньо, не так ли?" – цитирует Фаулера The Mirror.

Читать также: Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом | http://soccernews.ru
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