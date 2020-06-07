Легенда "Ливерпуля" случайно запостил в Twitter порнографическое фото

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Легенда "Ливерпуля" случайно запостил в Twitter порнографическое фото

Легендарный футболист "Ливерпуля" Джон Барнс случайно опубликовал на своей странице в Twitter скриншот из порнографического видео.

Бывший футболист поделился фотографией с цитатой Мэри Энн Маклауд о ее сыне, президенте США Дональде Трампе. Но при этом в скрин попала влезла фотогалерея с его смартфона, на которой было заметно фото с порнографической сценой.

"Я приношу извинения, если кого-то оскорбил своими действиями. Я опубликовал картинку с Дональдом Трампом. Ее мне прислал мой друг. Там были видна галерея смартфона с порнографическим видео. Я не знал, что оно там присутствует. Этот друг был не Майкл Оуэн", - написал Барнс.

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