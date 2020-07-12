Легенда "Ливерпуля" сравнил Стерлинга и Мане

Бывший футболист "Ливерпуля" Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге и форварде "Ливерпуля" Садио Мане.

"Стерлинг является топ-футболистом. Любой клуб захочет видеть его у себя - "Реал", "Барселона", "Бавария"... Он моложе Мане. Они обладают схожими игровыми качествами, но играют на одном уровне. Стерлинг моложе, поэтому я бы взял его в свою команду", - приводит слова Сунесса The Daily Mail.

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 28-летнего Мане 20 забитых мячей и отдал 12 голевых передач в 44 поединках.

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