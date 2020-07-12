Легенда "Ливерпуля" сравнил Стерлинга и Мане

Теги манчестер ситиливерпульсадио манерахим стерлинг

Легенда "Ливерпуля" сравнил Стерлинга и Мане

Бывший футболист "Ливерпуля" Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге и форварде "Ливерпуля" Садио Мане.

"Стерлинг является топ-футболистом. Любой клуб захочет видеть его у себя - "Реал", "Барселона", "Бавария"... Он моложе Мане. Они обладают схожими игровыми качествами, но играют на одном уровне. Стерлинг моложе, поэтому я бы взял его в свою команду", - приводит слова Сунесса The Daily Mail.

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 28-летнего Мане 20 забитых мячей и отдал 12 голевых передач в 44 поединках.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

"Спартак" может купить двух защитников "Уфы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов