Легенда "Ливерпуля" сравнил Стерлинга и Мане
Бывший футболист "Ливерпуля" Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге и форварде "Ливерпуля" Садио Мане.
"Стерлинг является топ-футболистом. Любой клуб захочет видеть его у себя - "Реал", "Барселона", "Бавария"... Он моложе Мане. Они обладают схожими игровыми качествами, но играют на одном уровне. Стерлинг моложе, поэтому я бы взял его в свою команду", - приводит слова Сунесса The Daily Mail.
В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал восемь результативных передач. На счету 28-летнего Мане 20 забитых мячей и отдал 12 голевых передач в 44 поединках.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18