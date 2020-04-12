Легенда "Ливерпуля" выздоровел от коронавируса

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш сообщил, что он выздоровел от китайского коронавируса COVID-19 и его уже выписали из больницы.

"Врачи отлично делают свою работу. Нам повезло, что у нас такая медицинская служба. Я благодарен им и желаю всего наилучшего. Они трудятся изо всех сил, чтобы мы прошли через это. Мое имя не повлияло на качество услуг, в больнице ко всем людям относятся одинаково", - цитирует Далглиша Metro.

В бытность футболистом Далглиш выиграл с "Ливерпулем" шесть титулов чемпиона Англии, а также трижды стал победителем Кубка Чемпионов. Под руководством Далглиша-тренера мерсисайдцы три раза выиграли чемпионат Англии.

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