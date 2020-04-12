Легенда "Ливерпуля" выздоровел от коронавируса

Теги коронавирусливерпуль

Легенда "Ливерпуля" выздоровел от коронавируса

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш сообщил, что он выздоровел от китайского коронавируса COVID-19 и его уже выписали из больницы. 

"Врачи отлично делают свою работу. Нам повезло, что у нас такая медицинская служба. Я благодарен им и желаю всего наилучшего. Они трудятся изо всех сил, чтобы мы прошли через это. Мое имя не повлияло на качество услуг, в больнице ко всем людям относятся одинаково", - цитирует Далглиша Metro.

В бытность футболистом Далглиш выиграл с "Ливерпулем" шесть титулов чемпиона Англии, а также трижды стал победителем Кубка Чемпионов. Под руководством Далглиша-тренера мерсисайдцы три раза выиграли чемпионат Англии.

Не пропустите: Легенда "Ливерпуля" попал в больницу в результате автомобильной аварии. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов