Легенда "Локомотива" завел страницу в Instagram

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Легенда "Локомотива" завел страницу в Instagram

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов объявил, что у него появилась страница в Instagram

"Сегодня, когда складывается ощущение, что живёшь в каком-то голливудском фильме, появилось время зарегистрироваться в социальных сетях. Пока не понимаю, как это будет выглядеть, но попробуем", — написал Лоськов.

46-летний Лоськов входит в тренерский штаб московского клуба с 2016 года. В бытность футболистом он играл за "Локомотив" с 1997 по 2007 годы, а также с 2010 по 2013 годы. Также выступал за "Ростсельмаш" и "Сатурн". Двукратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Суперкубка России.

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