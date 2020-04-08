Легенда "Локомотива" завел страницу в Instagram
Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов объявил, что у него появилась страница в Instagram
"Сегодня, когда складывается ощущение, что живёшь в каком-то голливудском фильме, появилось время зарегистрироваться в социальных сетях. Пока не понимаю, как это будет выглядеть, но попробуем", — написал Лоськов.
46-летний Лоськов входит в тренерский штаб московского клуба с 2016 года. В бытность футболистом он играл за "Локомотив" с 1997 по 2007 годы, а также с 2010 по 2013 годы. Также выступал за "Ростсельмаш" и "Сатурн". Двукратный чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Суперкубка России.
Не пропустите: В "Локомотиве" не могут согласовать снижение зарплат игроков. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Легенда "Ливерпуля" попал в больницу в результате автомобильной аварии
-
FIFA 20 может удалить карточку Роналдиньо
-
"Ты узнаешь ее из тысячи". ЦСКА креативно поздравил Акинфеева
-
Иньеста высказался о возможном возвращении в "Барселону"
-
Гвардиола согласился на снижение зарплаты
-
"Барселона" нашла замену тер Штегену, если он покинет клуб
-
ТОП-5 неожиданных чемпионов главных европейских лиг, которые скатились на дно!
-
Зидан хочет, чтобы "Реал" купил Мбаппе ближайшим летом
-
Акинфееву исполнилось 34 года. Сборная России назвала его легендой
-
Легенда "Локомотива" завел страницу в Instagram
-
Касильяс намерен вернуться в «Реал»
-
1
"Ювентус" и "Барселона" могут совершить обмен футболистами
-
Чемпионат Англии, скорее всего, не будет доигран из-за коронавируса
-
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
"Эвертон" и дортмундская "Боруссия" поборются за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
Forbes: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России
-
Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован
-
Шевченко хочет возглавить клуб из Италии или Англии
-
В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса
-
Главные новости дня: 7 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20