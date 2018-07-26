Легенда "Манчестер Сити" принял решение о своем будущем

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва заявил, что он не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2020 году.

"Когда мой контракт с "Сити" завершится, то мне будет уже 34 года. Возможно, я захочу получить какой-то другой опыт. Но это точно будет не английский клуб.

В Англии всегда любили меня. Я счастлив здесь. Мне нравится футбол в Премьер-лиге", - приводит слова Силвы Tribalfootball.

32-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, провел за клуб 346 матчей и забил 61 гол.

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