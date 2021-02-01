Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы манкунианцев на чемпионство

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Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы манкунианцев на чемпионство

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что у манкунианцев немного шансов стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

"Меня разочаровала игра "Манчестер Юнайтед" в матчах с "Ливерпулем", "Шеффилд Юнайтед" и "Арсеналом", так как было набрано всего два очка. Команда Сульшера не обладает чемпионским духом. Всего пару месяцев назад все говорили, что у них проблемы из-за вылета из Лиги Чемпионов. А за два месяца нельзя выработать чемпионский менталитет. "Манчестер Юнайтед" нельзя сравнить с "Ливерпулем". Эти игроки "МЮ" не брали трофеев, у них нет опыта, как у "Манчестер Сити", - приводит слова Невилла Goal.com.

После 21 тура "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на три очка.

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