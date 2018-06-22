Легенда "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о том, кого еще должен приобрести клуб

Известный футболист "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон дал совет тренеру манкунианцев Жозе Моуринью.

"Думаю, что клубу необходимо еще одно усиление. Возможно, что команда нуждается еще в одном хавбеке, который умеет забивать голы, или в проверенном нападающем.

Если честно, к настоящему моменту тренер смог сохранить весь костяк команды, плюс уже оформил двух новичков, что должно значительно усилить команду. Я не думаю, что нам нужно многое, чтобы соперничать с "Манчестер Сити". Они провели выдающийся сезон, но мы не так сильно отстаем от них, как думают многие" - приводит слова Робсона Manchester Evening News.

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