Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что нынешний сезон в чемпионате Англии должен быть отменен и все его результаты аннулированы.
"В нынешнее время начинаешь понимать, как важен спорт, контакты и общение с людьми, так как ты находишься в изоляции. Но нужно понимать, что футбол - это всего лишь игра. Как бы мы к нему серьезно не относились, важнее то, что происходит в обществе.
Я считаю, что если мы не примем решение в ближайшее время, то чемпионат нужно отменить и переиграть.
Конечно, фанаты "Ливерпуля", скажут мне: "Ты просто не хочешь видеть нашу команду чемпионом". Но я бы сказал тоже самое, даже если бы лидировал "Манчестер Юнайтед". Я бы думал не собственной выгоде, а о здоровье людей.
Какое бы решение не было бы принято, оно кого-то разочарует. Никто не может быть признан чемпионом в такой ситуации", - приводит слова Фердинанда BT Sport.
"Ливерпулю", чтобы гарантированно стать чемпионом, необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти матчах. В последний раз клуб выигрывал чемпионский титул в 1990 году.
Не пропустите: Клопп: "Заплакал, когда увидел, как люди в больнице поют "You’ll Never Walk Alone". | http://soccernews.ru
главное
-
Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси
-
Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня
-
Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником
-
"Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов
-
Некоторые команды украинского чемпионата не хотят платить зарплату
Лента новостей
-
"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро
-
1
Бывший игрок "Барселоны" хочет пожаловаться на "Сьон" из-за разрыва контракта
-
1
Щесны рассказал, как Роналду извинился перед партнерами по "Ювентусу" за свое удаление
-
3
Хави рассказал, при каких условиях он бы возглавил "Барселону"
-
Экс-президент РФС сравнил чемпионат Беларуси с порнографией
-
2
Гюндоган оценил вероятность признания "Ливерпуля" чемпионом Англии
-
Ушел из жизни легендарный футболист "Атлетико"
-
Зе Луиш вместе со своей русской девушкой поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем
-
"Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"
-
1
Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
-
Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси
-
Легенда "Ювентуса" заявил о желании возглавить "Барселону"
-
Тедеско оценил шансы Бакаева заиграть в топ-5 чемпионате
-
Тедеско рассказал, кого из топ-игроков он хотел бы видеть в "Спартаке"
-
Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня
-
2
"Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена
-
"Челси" хочет выкупить Хакими у "Реала"
-
В Италии оценили вероятность возобновления сезона в начале мая
-
1
Французский телеканал перепутал Месси с его иранским двойником
-
Защитник "Спартака" Кутепов стал отцом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18