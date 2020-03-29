Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии

1 Теги манчестер юнайтедливерпульрио фердинанд

Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что нынешний сезон в чемпионате Англии должен быть отменен и все его результаты аннулированы.

"В нынешнее время начинаешь понимать, как важен спорт, контакты и общение с людьми, так как ты находишься в изоляции. Но нужно понимать, что футбол - это всего лишь игра. Как бы мы к нему серьезно не относились, важнее то, что происходит в обществе.

Я считаю, что если мы не примем решение в ближайшее время, то чемпионат нужно отменить и переиграть.

Конечно, фанаты "Ливерпуля", скажут мне: "Ты просто не хочешь видеть нашу команду чемпионом". Но я бы сказал тоже самое, даже если бы лидировал "Манчестер Юнайтед". Я бы думал не собственной выгоде, а о здоровье людей.

Какое бы решение не было бы принято, оно кого-то разочарует. Никто не может быть признан чемпионом в такой ситуации", - приводит слова Фердинанда BT Sport.

"Ливерпулю", чтобы гарантированно стать чемпионом, необходимо набрать шесть очков в оставшихся девяти матчах. В последний раз клуб выигрывал чемпионский титул в 1990 году.

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