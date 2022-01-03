Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал клуб из-за Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал клуб из-за Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс подверг критике главного тренера Ральфа Рангника за решение назначить португальского нападающего Криштиану Роналду капитаном команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (0:1).

"Если кто-то и заслуживает капитанскую повязки, то это Мактимини. Я считаю, что капитана нужно выбирать на основании его игры. Скотту 25 лет, поэтому для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии. Не понимаю, зачем давать повязку Роналду, раз все возмущаются тем, что он при поражениях сразу уходит с поля и не благодарит фанатов", - приводит слова Инса Sky Sports.

В нынешем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Агент Роналду рассказал об интересе со стороны "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина (фото)

Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов