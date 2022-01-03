Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал клуб из-за Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс подверг критике главного тренера Ральфа Рангника за решение назначить португальского нападающего Криштиану Роналду капитаном команды в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (0:1).
"Если кто-то и заслуживает капитанскую повязки, то это Мактимини. Я считаю, что капитана нужно выбирать на основании его игры. Скотту 25 лет, поэтому для него это был бы хороший сигнал о прогрессе в развитии. Не понимаю, зачем давать повязку Роналду, раз все возмущаются тем, что он при поражениях сразу уходит с поля и не благодарит фанатов", - приводит слова Инса Sky Sports.
В нынешем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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