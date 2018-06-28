Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Неймара за игру на ЧМ-2018



Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель подверг критике игру нападающего сборной Бразилии Неймара на Чемпионате Мира-2018.

"У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В игре с Сербией он стал проблемой.

Бразильские футболисты думают, что игра будет решена, если они отдадут мяч Неймару и он сделает что-то. Они действительно находят его передачей, но Неймар не делает ничего полезного. Я думаю, ему нужен небольшой отдых. Он не до конца восстановился после травмы и не достиг своего обычного высокого уровня. Мне понравилась работа арбитра, который не реагировал на падения Неймара", - приводят слова Шмейхеля российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 26-летний Неймар провел 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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