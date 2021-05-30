Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Зинченко за игру в финале Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситичелсиалександр зинченкорио фердинанд

Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Зинченко за игру в финале Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал действия украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в эпизоде с голом полузащитника "Челси" Кая Хаверца в финальном поединке Лиги Чемпионов.

"Зинченко должен был играть по Хаверцу, но не сделал этого. Это была ленивая защита. Нужно играть с соперником до конца либо сыграть так, чтобы он не смог получить мяч", - приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, что гол Хаверца стал единственным в матче и принес "Челси" победу.

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