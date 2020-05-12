Легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар заявил, что манкунианцам нужно купить нескольких сильных игроков, чтобы бороться за чемпионство с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
"Сульшер фантастически начал в "Манчестер Юнайтед", но потом у команды начался сложный период. Впрочем, в последние 2-3 месяца они вновь заиграли хорошо. Я надеюсь, что сезон возобновится и "МЮ" сумеет пробиться в Лигу Чемпионов.
Я думаю, что с двумя-тремя хорошими трансферами "Манчестер Юнайтед" сможет бороться за чемпионство. Сейчас у команды уже есть хороший фундамент в лице Де Хеа, Магуайра, Бруну Фернандеша, Рэшфорда и Марсьяля", - приводит слова ван дер Сара CNN.
После 29 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в АПЛ и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом
-
Месси и Роналду не попали в сборную лучших исполнителей штрафных в истории футбола
-
Арсен Венгер рассказал, кого он считает лучшим зимним трансфером "Арсенала"
-
Агент Селюк высмеял информацию об интересе "Барселоны" к Алексею Миранчуку
-
Известный арбитр предложил завершить РПЛ без объявления чемпиона
-
1
Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов
-
"Наполи" продлит контракт с одним из лидеров из-за интереса "Ливерпуля"
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство
-
18 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Евгения Гинера
-
"Наполи" нашел замену Калиду Кулибали в Серии А
-
1
Бывший игрок "Спартака" Озбилиз эффектным финтом обыграл оппонента на тренировке
-
Девушка Роналду опубликовала пикантное фото из тренажерного зала
-
4
Лионель Месси радикально сменил имидж
-
"Ювентус" предложил "Барселоне" трех футболистов в рамках масштабного обмена игроками
-
ЦСКА может лишиться одного из главных спонсоров
-
"Теперь вы видите, какого играть с победителем". Ибрагимович посмотрел фильм про Майкла Джордана
-
Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб
-
Экс-игрок "Реала" арестован за продажу кокаина
-
Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии
-
Президент "Урала" высказался о том, будет ли доигран сезон в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18