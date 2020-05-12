Легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно клубу для борьбы за чемпионство

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар заявил, что манкунианцам нужно купить нескольких сильных игроков, чтобы бороться за чемпионство с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

"Сульшер фантастически начал в "Манчестер Юнайтед", но потом у команды начался сложный период. Впрочем, в последние 2-3 месяца они вновь заиграли хорошо. Я надеюсь, что сезон возобновится и "МЮ" сумеет пробиться в Лигу Чемпионов.

Я думаю, что с двумя-тремя хорошими трансферами "Манчестер Юнайтед" сможет бороться за чемпионство. Сейчас у команды уже есть хороший фундамент в лице Де Хеа, Магуайра, Бруну Фернандеша, Рэшфорда и Марсьяля", - приводит слова ван дер Сара CNN.

После 29 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в АПЛ и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка.

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