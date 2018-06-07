Легенда "Манчестер Юнайтед" сменил "Сандерленд" на "Рединг"

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Легенда "Манчестер Юнайтед" сменил "Сандерленд" на "Рединг"

Защитник "Сандерленда" Джон О'Ши стал игроком "Рединга", сообщает официальный сайт клуба.

37-летний ирландец, который большую часть карьеры провёл в "Манчестер Юнайтед", заключил с клубом из Чемпионшипа годичный контракт.

О'Ши выступал за "Сандерленд" с 2011 года, сыграл 256 матчей и забил 4 гола.

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