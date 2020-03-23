Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил ван Дейка с Видичем

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Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил ван Дейка с Видичем

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сравнил лидера обороны "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка с экс-защитником манкунианцев Неманьей Видичем.

"Я восхищаюсь игрой ван Дейка. Сейчас он, пожалуй, лучший защитник в мире. Но если бы я выбирал партнера по центру оборону, то предпочел бы Видича. С ним мы сыграли массу матчей и прикрывали спину друг друга. Я всегда мог на него положиться", - приводит слова Фердинанда Football Oranje. 

Видич выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 годы. Он дважды признавался лучшим игроком сезона в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка. | http://soccernews.ru
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