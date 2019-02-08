Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз возглавит "Олдхэм", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, в течение суток Скоулз должен получить соответствующее разрешение и после этого его представят в качестве наставника клуба.
Для 44-летнего Скоулза это будет первый опыт тренерской работы. В данный момент "Олдхэм" в четвертом по силе английском дивизионе и занимает 15-е место после 29 туров.
Напомним, что Скоулз всю свою карьеру провел в "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев 11 раз становился чемпионом Англии, а также выиграл две Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11