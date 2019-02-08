Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба

Теги олдхэм атлетикпол скоулз

Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз возглавит "Олдхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в течение суток Скоулз должен получить соответствующее разрешение и после этого его представят в качестве наставника клуба.

Для 44-летнего Скоулза это будет первый опыт тренерской работы. В данный момент "Олдхэм" в четвертом по силе английском дивизионе и занимает 15-е место после 29 туров.

Напомним, что Скоулз всю свою карьеру провел в "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев 11 раз становился чемпионом Англии, а также выиграл две Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов