Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз возглавит "Олдхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в течение суток Скоулз должен получить соответствующее разрешение и после этого его представят в качестве наставника клуба.

Для 44-летнего Скоулза это будет первый опыт тренерской работы. В данный момент "Олдхэм" в четвертом по силе английском дивизионе и занимает 15-е место после 29 туров.

Напомним, что Скоулз всю свою карьеру провел в "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев 11 раз становился чемпионом Англии, а также выиграл две Лиги Чемпионов.

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