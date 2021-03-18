Легенда "Манчестер Юнайтед" высказался о возможном уходе Клоппа в "Баварию"

Фото: Anfield Watch/Автор неизвестен

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель выразил мнение, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в будущем может возглавить мюнхенскую "Баварию".

"Давайте представим во что. Допустим, Флик возглавит сборную Германии. В этом случае "Баварии" нужен будет новый тренер, а Клоппу уже предлагали эту должность. А это топ-должность в его родной стране. Говорят, что он не покинет "Ливерпуль" ради сборной Германии. Но может он решит уйти ради "Баварии", - приводит слова Шмейхеля CBS Sports.

Напомним, что нынешний наставник сборной Германии Йоахим Лев принял решение уйти в отставку после чемпионата Европы-2020, который состоится летом 2021 года.

Не пропустите: Клопп рассказал как к нему относятся в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru