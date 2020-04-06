Легенда "Манчестер Юнайтед" выступил против признания "Ливерпуля" чемпионом

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель заявил, что "Ливерпуль" нельзя признать чемпионом английской Премьер-лиги, если сезон так и не возобновят из-за пандемии китайского коронавируса.

"Бесспорно, "Ливерпуль" заслужил титул, но они должны оформить его. Чтобы "Ливерпуль" стал чемпионом, нужно завоевать титул. Разве кто-то на их месте хотел бы стать чемпионом именно так? Будь я в их команде, то вряд ли согласился бы.

Со сборной Дании мы выиграли чемпионат Европы в 1992 году. Это одно из главных достижений в моей карьере. Та ситуация была немного похожа на нынешнюю. Мы не смогли пробиться на Евро через квалификацию, но смогли сыграть из-за войны в Югославии. Но мы выходили на поле, чтобы стать чемпионами", - цитирует Шмейхеля Mirror.

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