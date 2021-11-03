Легенда "Манчестер Юнайтед" жестко высказался о Погба

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Легенда "Манчестер Юнайтед" жестко высказался о Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике французского полузащитника манкунианцев Поля Погба.

"За Погба постоянно должен кто-то присматривать, с ним рядом все время должен быть кто-то опытный. А ведь ему уже 28 лет, он опытный футболист. Но Поль и в 35 лет останется таким же, будет делать дурацкие вещи, показывать всем, что он сильный и техничный. Ему не хватает концентрации. Погба прекрасно играл в "Ювентусе", поэтому "Манчестер Юнайтед" купил его. Но в Турине рядом с ним играли опытные парни – Пирло, Буффон, Кьеллини, Бонуччи, а также агрессивный тренер. Полю нужен будет такой подход до 35 лет", – приводит слова Скоулза Daily Mail.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг Погба. | http://soccernews.ru
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