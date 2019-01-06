Легенда "Милана" оценил шансы "Наполи" в борьбе за скудетто

Теги андрей шевченконаполиювентускарло анчелотти

Легенда "Милана" оценил шансы "Наполи" в борьбе за скудетто
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что "Наполи" в следующем сезоне сможет побороться с "Ювентусом" за титул чемпиона Италии.

"Мне нравится, как играет "Наполи" под руководством Анчелотти. Он сделал несколько важных изменений в игре команде. Карло очень умен и в этом его сила. Он не переживает из-за результатов и стремится поддерживать баланс.

Я бы хотел, чтобы кто-то поборолся с "Ювентусом" за скудетто. Сейчас разрыв уже слишком велик, но в следующем сезона "Наполи" сможет вступить в борьбу за титул", - приводит слова Шевченко Football Italia.

После 19 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, "Наполи" занимает вторую позицию, отставая от лидера на девять очков.

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