Легенда "МЮ" критически оценил работу Конте в "Тоттенхэме"
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.
"Не думаю, что Конте будет тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Это очевидно из того, какой состав у него есть. Предполагаю, он скажет, что не знал, насколько все плохо в команде, поэтому не будет считать себя виноватым. Антонио не будет ни о чем жалеть. Я буду очень удивлен, если он останется", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.
52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. Под его руководством лондонский клуб провел 24 матча, одержал 12 побед, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. После 25 туров "Тоттенхэм", набрав 42 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|13
|Кристал Пэлас
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|27
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|15
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|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18