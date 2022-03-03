Легенда "МЮ" критически оценил работу Конте в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.

"Не думаю, что Конте будет тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Это очевидно из того, какой состав у него есть. Предполагаю, он скажет, что не знал, насколько все плохо в команде, поэтому не будет считать себя виноватым. Антонио не будет ни о чем жалеть. Я буду очень удивлен, если он останется", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

52-летний Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. Под его руководством лондонский клуб провел 24 матча, одержал 12 побед, трижды сыграл вничью и потерпел девять поражений. После 25 туров "Тоттенхэм", набрав 42 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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