Легенда "МЮ" назвал катастрофой игру Магуйра
Фото: инстаграм Харри Магуйра/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике игру защитника манкунианцев Харри Магуйра.
"Тренер продолжает доверять Магуйару, регулярно выпускает его на поле. Но все, что он делает - это катастрофа. Меня беспокоит ситуация с Линделефом. Когда он играл, то был очень надежен", - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Магуайр рассказал о ситуации в раздевалке "МЮ". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18