Легенда "МЮ" назвал катастрофой игру Магуйра

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Легенда "МЮ" назвал катастрофой игру Магуйра

Фото: инстаграм Харри Магуйра/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике игру защитника манкунианцев Харри Магуйра.

"Тренер продолжает доверять Магуйару, регулярно выпускает его на поле. Но все, что он делает - это катастрофа. Меня беспокоит ситуация с Линделефом. Когда он играл, то был очень надежен", - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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