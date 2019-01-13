Легенда "МЮ" оценил шансы хавбека "Зенита" заиграть в "Челси"



Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может проявить себя в "Челси".

"Паредес до России выступал в Италии, в "Роме", у него есть европейский опыт. Может быть, Сарри уже тогда его приметил? Так что такой трансфер, на мой взгляд, реален. Сможет ли он заменить в "Челси" Фабрегаса? Почему нет? Видно, что это квалифицированный полузащитник. Все качества при нем. Так что это довольно правдивая история", - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Челси" намерен приобрести Паредеса в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро.

24-летний Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола. | http://soccernews.ru