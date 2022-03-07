Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"

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Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"

Фото: инстаграм Гари Невилла/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг жесткой критике манкунианцев за поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4).

"Реакция игроков "Манчестер Юнайтед" на счет 1:3 была позорной. В тот момент у "Манчестер Сити" было 92 процента владения мячом, так как можно сказать, что манкунианцы сдались. Они ходили пешком по поле, подобное просто неприемлемо. "Манчестер Сити" сыграл блестяще, но фанатам "МЮ" от этого не легче. Команда просто выбросила полотенце в последние 20 минут. Дело даже не в счете на табло", - приводит слова Невилла Independent/

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