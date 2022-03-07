Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"
Фото: инстаграм Гари Невилла/Автор неизвестен
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл подверг жесткой критике манкунианцев за поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4).
"Реакция игроков "Манчестер Юнайтед" на счет 1:3 была позорной. В тот момент у "Манчестер Сити" было 92 процента владения мячом, так как можно сказать, что манкунианцы сдались. Они ходили пешком по поле, подобное просто неприемлемо. "Манчестер Сити" сыграл блестяще, но фанатам "МЮ" от этого не легче. Команда просто выбросила полотенце в последние 20 минут. Дело даже не в счете на табло", - приводит слова Невилла Independent/
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18