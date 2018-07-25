Легенда "МЮ" посоветовал Погба использовать мозг

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Легенда "МЮ" посоветовал Погба использовать мозг

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, в чем проблема французского полузащитника Поля Погба.

"Полю не хватает стабильности. Он может провести классный матч, но через неделю выглядеть плохо. Он хорошо играет в одном матче из трех-четырех. Этого недостаточно, чтобы претендовать на трофеи. Ему нужно играть также, как в "Ювентусе". 

Погба обладает всеми футбольными навыками. Но чтобы стать топовым футболистом ему нужно больше использовать свой мозг", - приводит слова Скоулза Goal.

В прошлом сезоне 25-летний Погба провел за "МЮ" 37 матчей, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

Несколько недель назад хавбек в составе сборной Франции стал Чемпионом Мира.

Не пропустите: "Ювентус" готов расстаться с ключевым игроком ради подписания Погба. | http://soccernews.ru

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